Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kassiererin abgelenkt und Geld geklaut

Pößneck (ots)

Mehrere Unbekannte lenkten am Mittwoch gegen 13:15 Uhr die Kassiererin eines Supermarktes in der Saalfelder Straße in Pößneck ab. Einer der Männer griff danach in die Kasse und entnahm daraus ca. 1.000 Euro Bargeld. Anschließend flüchtete die Personengruppe in unbekannte Richtung. Nach Zeugenangaben soll es sich dem äußeren Erscheinungsbild nach um 5-6 südländische Männer gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell