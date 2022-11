Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen Auto und Mountainbike - Zeugen gesucht!

Kaulsdorf (ots)

Am Dienstag gegen 08:45 fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Suzuki in den Kreisverkehr auf der Bundesstraße 85 in Kaulsdorf ein und übersah dabei einen 38-jährigen Fahrrad-Fahrer. Das Auto stieß mit dem Mountainbike zusammen und der Radler verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtete haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

