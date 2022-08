Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

44-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Goch (ots)

An der Kreuzung Reiherweg / Schnepfenweg kam es am Montagmorgen (29. August 2022) gegen 07:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Gocherin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Schnepfenweg und wollte an der Kreuzung zum Reiherweg weiter geradeaus in Richtung Voßheider Straße fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kia Sportage einer vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Autofahrerin aus Goch, die von rechts aus dem Reiherweg kam und nach links auf den Schnepfenweg abbiegen wollte. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad und dem Auto entstand Sachschaden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell