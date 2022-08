Kevelaer (ots) - Am Mittwoch (24. August 2022) gegen 10:45 Uhr befuhr ein Autofahrer mit seinem schwarzen VW Passat die Straße Am Bahnhof in Richtung Bahnstraße, als ein unbekannter Radfahrer hinten auf den VW auffuhr. Der Radfahrer war in gleicher Richtung unterwegs und flüchtete nach dem Zusammenstoß in Richtung Antoniusstraße, ohne seine Personalien anzugeben. An dem VW entstanden Kratzer und Dellen. Der Radfahrer ...

