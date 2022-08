Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (24. August 2022) gegen 10:45 Uhr befuhr ein Autofahrer mit seinem schwarzen VW Passat die Straße Am Bahnhof in Richtung Bahnstraße, als ein unbekannter Radfahrer hinten auf den VW auffuhr. Der Radfahrer war in gleicher Richtung unterwegs und flüchtete nach dem Zusammenstoß in Richtung Antoniusstraße, ohne seine Personalien anzugeben. An dem VW entstanden Kratzer und Dellen. Der Radfahrer wird beschrieben als männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt und mit südeuropäischem Aussehen. Er trug eine dunkelblaue Hose und ein helles T-Shirt. Unterwegs war der Mann mit einem Damenfahrrad. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zu dem Radfahrer machen können, wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat Geldern unter 02831 1250. (cs)

