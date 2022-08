Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 23-Jähriger nach sexuellem Übergriff und Angriff auf Polizeibeamte in Untersuchungshaft

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr berührte ein 23-Jähriger in einer Diskothek in den U-Quadraten nach mehreren gescheiterten Annäherungsversuchen eine 35-Jährige unsittlich. Eine aufmerksame Mitarbeiterin verwies den Mann daraufhin der Diskothek. Vor dem Gebäude geriet der 23-Jährige dann in einen Streit mit einem 34-jährigen Sicherheitsmitarbeiter in dessen Verlauf er diesen beleidigte und körperlich anging. Zunächst flüchtete der 23-Jährige in Richtung Hauptbahnhof, wurde allerdings von dem 34-Jährigen gestoppt und gemeinsam mit hinzukommenden Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Auch die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte der 23-Jährige und trat zudem nach zwei der eingesetzten Beamten. Der 34-Jährige, sowie die beiden Polizeibeamten wurden hierbei leicht verletzt. Der 23-Jährige wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der Fluchtgefahr bei dem Mann als gegeben ansah und die Untersuchungshaft anordnete. Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermitteln nun wegen sexueller Belästigung, Beleidigung, Körperverletzung, sowie Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

