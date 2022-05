POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Freitagmorgen, 6. Mai, zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr ein Wahlplakat an der Marie-Juchacz-Straße im Stadtteil Odenkirchen angezündet. Das Plakat hing an einer Straßenlaterne in der Nähe einer Bushaltestelle und wurde durch das Feuer zerstört. Zeugen verständigten Feuerwehr und Polizei. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen dieser Sachbeschädigung nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jn) Rückfragen von ...

mehr