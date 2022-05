Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld (ots)

Am 18.05.2022, gegen 13:15 Uhr, befuhr eine 16jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades aus Kirchheim die L 3159 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Kirchheim. In einer leichten Linkskurve verlor sie die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Graben. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro

Am 19.05.2022, gegen 14:48 Uhr, befuhren eine 50jährige Fahrerin eines VW Polo aus Bad Hersfeld und eine 24jährige Fahrerin eines Audi aus Bad Hersfeld die B 27 in Richtung Fulda. Kurz hinter dem Ortsausgang Bad Hersfeld musste die Fahrerin des VW verkehrsbedingt halten, die Fahrerin des Audi bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell