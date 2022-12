Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zivilbeamte erkennen Ladendiebe- 31-Jährige nimmt diverse Kinderspielzeuge an sich

Herford (ots)

(jd) Beamten der Kreispolizeibehörde Herford fiel gestern (27.12.) gegen 15.00 Uhr im Bereich der Innenstadt ein in Duisburg zugelassener Pkw auf. Der darin befindliche Fahrer, ein 29-jähriger Mann, der in Duisburg gemeldet ist, ließ seine Beifahrerin aussteigen. Die 31-jährige Frau, die ebenfalls in Duisburg gemeldet ist, ging zu Fuß Richtung Höckerstraße, während der Mann auf dem Fahrersitz wartet. Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab, dass die Frau schon mehrfach wegen diversen Laden- und Taschendiebstähle in Erscheinung getreten ist. Sie kam kurze Zeit später zu dem Auto zurück und führte eine vollbepackte Tasche bei sich. Bei der Kontrolle der Personen stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Inhalt um diverse Spielzeuge, wie etwa Autotransporter, Kinderumhängetaschen, Schminkkoffer und Spielzeugteesets aus einem angrenzenden Geschäft handelt. Einen entsprechend Beleg über den Kauf der Waren konnte die Frau nicht vorweisen. Die 45-jährige Mitarbeiterin des Geschäfts an der Höckerstraße stellte fest, dass die von der 31-Jährigen mitgeführten Waren in ihrem Bestand fehlen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Frau und ihr 29-jähriger Begleiter vor Ort entlassen. Gegen die Frau wurde eine Anzeige wegen Ladendiebstahls gefertigt.

