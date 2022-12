POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten der Autobahnpolizei Ahlhorn am Dienstag, 27. Dezember 2022, gegen 15:00 Uhr, den Fahrer eines Lkws mit Anhänger, der die Autobahn 1 in Richtung Hamburg in Schlangenlinien befahren haben soll. Die Kontrolle des Lastzugs erfolgt auf einem Parkplatz zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und der ...

