Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch Täter nutzen kurze Abwesenheit

Enger (ots)

(sls) Ein Bewohner eines Einfamilienhauses staunte am Donnerstagabend (29.12.) nicht schlecht, als er gegen 18.30 Uhr zu seinem Haus an der Wagnerstraße in Enger zurückkehrte. Er fand verschiedene Wohnräume vor, die augenscheinlich durch bislang unbekannte Täter umfangreich durchsucht worden sind. Es wurden Schränke und Schubladen geöffnet und augenscheinlich nach Diebesgut durchsucht. Welches Diebesgut letztendlich mitgenommen wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Der 35-jährige Geschädigte verließ das Haus gegen 18.00 Uhr und stellte den Einbruch gegen 18.30 Uhr fest. In der Zeit hebelten die Täter eine rückseitig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in das Objekt. Nachdem alle Räumlichkeiten durchsucht wurden, flüchteten die Unbekannten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise zum Einbruch. Wer hat in der kurzen Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet und kann Angaben zu diesen machen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

