Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgänger auf Parkplatz angefahren- Pkw-Fahrer hält nicht an

Löhne (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat Herford ist auf der Suche nach einem Fahrzeugführer, der an einem Unfall am Donnerstagabend (29.12.) auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Albert-Schweitzer-Straße beteiligt war. Eine Gruppe aus drei männlichen Personen beabsichtigten gegen 20.25 Uhr einen deutlich gekennzeichneten Fußgängerüberweg auf dem Parkplatz direkt vor dem Haupteingang zu überqueren. Als sich die Personen auf dem Überweg befanden, steuerte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Mercedes auf die Gruppe zu. Nachdem der Fahrer kurz abbremste, setzte er dann plötzlich seine Fahrt fort und touchierte zunächst die Hand und das Bein eines 20-Jährigen aus Hüllhorst und dann auch noch mit rechten Außenspiegel den Ellenbogen eines 23-Jährigen ebenfalls aus Hüllhorst. Anstatt sich um den Unfall und eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Mercedes-Fahrer einfach weiter. Beide Fußgänger wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und mit der Auswertung von Videomaterial begonnen. Wir bitten den Unfallbeteiligten, oder weitere Zeugen, die Angaben zu diesem machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell