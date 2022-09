Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Hachenburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag den 02.09.2022 bis Sonntag den 04.09.2022 kam es im Parkhaus im Johann-August-Ring in Hachenburg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ausparken oder Wenden gegen einen ordnungsgemäß abgestellten roten Mazda und beschädigte diesen dabei leicht im Frontbereich. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Hachenburg zu wenden. Tel.: 02662-95580

