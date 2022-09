Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Kamp-Bornhofen (ots)

In dem Zeitraum von Samstag, 03.09.2022 ca. 18 Uhr bis Montag, 05.09.2022 ca. 18 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Fahrzeugen im Bereich des Bahnhofs in Kamp-Bornhofen. Hier wurden mittels eines spitzen Gegenstandes tiefe Kratzer im Lack der Fahrzeuge hinterlassen. Personen, die Angaben zum/r Täter/in machen können oder sonstige verdächtige Beobachtungen zum vorliegenden Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 93270 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell