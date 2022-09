POL-PDMT: Präventionsveranstaltung "Sicher im Alter"

Siershahn (ots) - Am 05.09.2022 gegen 00:50 Uhr wurden in Siershahn in der Bahnhofstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 19-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Neben einem Strafverfahren erwartet ihn zusätzlich auch ein Bußgeldverfahren. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

