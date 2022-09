POL-PDMT: Verkehrskontrollen des motorisierten Zweiradverkehrs

Bölsberg (ots) - Am frühen Morgen des 04.09.2022 ereignete sich um 03:17 Uhr in Bölsberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein sehr hoher Sachschaden entstand. Insgesamt wurden 3 Fahrzeuge sowie ein Vorgarten erheblich beschädigt. Der Fahrer eines Pkw befuhr die Lindenstraße in Bölsberg in Fahrtrichtung Bundesstraße 414. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, wo er in 2 geparkte Fahrzeuge krachte und ...

