POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinwirkung 2

Alpenrod (ots)

Am 04.09.2022 um 05:45 Uhr ereignete sich in Alpenrod ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher ebenfalls zunächst flüchtete. Der Fahrer eines Pkw befuhr die Landstraße 281 aus Richtung Nistertal kommend, in Richtung Hachenburg. Am Ortseingang von Alpenrod kam er in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Metallzaun des Sportplatzes. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aber auch er konnte im Rahmen der Ermittlungen ausfindig gemacht werden. Zudem konnte auch bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Es folgte die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Blutentnahme im Krankenhaus. Sowohl am Zaun, als auch am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

