POL-MTK: Autofahrer von Fußgänger in Diedenbergen angegriffen +++ Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung auf L 3011 bei Kriftel gesucht +++ Einbrüche in Kelkheim und Bad Soden

Hofheim (ots)

1. 57-jähriger Autofahrer gewürgt,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Dachsweg, Hasengasse, Samstag, 24.12.2022, 16:09 Uhr

(jn)Ein unbekannter Fußgänger hat an Heiligabend in Hofheim einen 57 Jahre alten Autofahrer nach einem Konflikt im Straßenverkehr angegriffen. Derzeitigen Kenntnissen zufolge befuhr der Geschädigte um 16:09 Uhr den Dachsweg im Bereich der Hasengasse in Diedenbergen, als es zu einem Streit mit dem unbekannten Fußgänger, der im Beisein seiner Familie unterwegs war, kam. Infolgedessen habe der Unbekannte die Fahrertür aufgerissen und den 57-Jährigen gewürgt. Dieser alarmierte im Anschluss die Polizei und beschrieb den Täter als etwa 45 Jahre alten, etwa 1,90 Meter großen Mann mit lichtem, dunklen Haar.

Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Gefährdung im Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte, Hofheim am Taunus, Kriftel, Montag, 26.12.2022, 19:29 Uhr

(jn)Am Montagabend rief die Autofahrt eines Seniors die Polizei auf den Plan, nachdem er mehrfach in den Gegenverkehr geraten war. Um 19:29 Uhr sei der 90-jährige Frankfurter am Steuer eines grauen Opel Corsa auf der L 3011 von Hofheim in Fahrtrichtung Kriftel gefahren und dabei mehrfach in den Gegenverkehr gekommen. Folglich mussten mehrere Fahrzeuge ausweichen bzw. abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Eine Autofahrerin, der die unsichere und gefährdende Fahrweise aufgefallen war, meldete sich daraufhin bei der Polizei, welche den 90-Jährigen im weiteren Verlauf in Frankfurt antreffen konnte.

Die Ermittlungsgruppe in Hofheim sucht nun nach weiteren Zeuginnen oder Zeugen, denen der Opel am Montagabend im Bereich von Hofheim, Kriftel oder auf der BAB 66 aufgefallen war. Zudem werden Geschädigte gesucht, die aufgrund der Fahrweise ausweichen oder abbremsen mussten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Schadensträchtiger Einbruch in Einfamilienhaus, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Birkenstraße, Freitag, 23.12.2022, 17:30 Uhr bis 20:10 Uhr

(jn)Im Kelkheimer Stadtteil Fischbach haben unbekannte Täter am Freitagabend zugeschlagen und unter anderem einen Safe aus einem Wohnhaus gestohlen. Den Angaben der Geschädigten nach ereignete sich die Tat zwischen 17:30 Uhr und 20:10 Uhr. Dabei öffneten die Täter eine Terrassentür des in der Birkenstraße gelegenen Einfamilienhauses und durchwühlten mehrere Räume nach potentieller Beute. Letztlich flüchteten sie mit einem Geldbeutel und einem Wertgelass, in welchem sich Bargeld befand. Im Tatzeitraum war von einem Zeugen ein verdächtiges Fahrzeug, möglicherweise ein Opel Corsa, mit den Anfangsziffern "MO-RO" gesehen worden.

Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Tat erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Einbrecher unterwegs,

Bad Soden am Taunus, Kelkheimer Straße, Trakehnerstraße, bis Montag, 26.12.2022

(jn)In Bad Soden hatten es Einbrecher im Verlauf des zurückliegenden Weihnachtswochenendes auf zwei Einfamilienhäuser abgesehen, wobei sie einmal scheiterten und einmal Beute im Wert von mehreren Tausend Euro machten. In der Kelkheimer Straße versuchten die Täter zunächst, ein Fenster aufzuhebeln, um das Wohnhaus zu betreten. Da dies misslang, zerstörten die Unbekannten das Fenster und durchsuchten anschließend Schubladen, Schränke und weitere Möbel nach Diebesgut. Letztlich flüchteten sie mit Bargeld sowie Armbanduhren und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Weniger erfolgreich waren Kriminelle bei einem Einbruchsversuch in der Trakehnerstraße. Hier gelangten sie auf das Grundstück und machten sich dann gewaltsam an einem Fenster zu schaffen. Als dies den hauseigenen Alarm auslöste, verschwanden die Täter unerkannt und mit leeren Händen. Der Tatzeitpunkt sollte hier in der Nacht zum Montag um 01:30 Uhr gewesen sein.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen werden.

5. Trickdieb sucht Körperkontakt,

Hofheim am Taunus, Rudolf-Mohr-Straße, Montag, 26.12.2022, 14:00 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag hat ein dreister Trickdieb einen Hofheimer Bürger angerempelt und bestohlen. Gegen 14:00 Uhr war der 72-jährige Geschädigte zu Fuß in der Rudolf-Mohr-Straße in Hofheim unterwegs. Seinen Angaben zufolge, sei er im Bereich des "Schwarzbach" von einem unbekannten, jungen Mann angerempelt worden. Der Fremde sei plötzlich und zunächst ohne ersichtlichen Grund in Richtung des "Schmelzweg" davongerannt. Zu einem späteren Zeitpunkt erkannte der Senior dann den Grund für die plötzliche Flucht. Ihm fehlte die, zuvor am Körper getragene, Geldbörse. Der junge Mann hatte durch das "Anrempeln" Körperkontakt zum 72-Jährigen gesucht und ihn so bestohlen. Der Tatverdächtige soll etwa 25 Jahre alt, schwarzhaarig, etwa 180 cm groß und von schmaler Statur gewesen sein. Er habe eine schwarze Jacke mit rotem Rand getragen. Die Polizei nimmt Hinwiese zum Diebstahl und zum Tatverdächtigen unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

6. Zwei beschädigte Fahrzeuge bei Unfallflucht, Sulzbach (Taunus), Hauptstraße, Dienstag, 27.12.2022, 08:40 Uhr bis 11:00 Uhr

(jn)Ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro ist heute Vormittag bei einer Verkehrsunfallflucht in Sulzbach entstanden. Zwischen 08:40 Uhr und 11:00 Uhr wurde dabei ein schwarzer Smart in der Hauptstraße beschädigt. Durch die Kollision mit dem geparkten Fahrzeug wurde dieses noch gegen einen weiteren Smart geschoben, der ebenfalls am Fahrbahnrand der Hauptstraße parkte. Von der Unfallverursacherin oder dem Unfallverursacher, der sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, fehlt bislang jede Spur.

Hinweise bitte an den Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der 06192 / 2079 - 0.

