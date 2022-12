PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbruch in Gewerbe in Hofheim Diedenbergen und versuchter Einbruch in Wohnung in Bad Soden +++ Fahren unter Alkoholeinfluss +++ Verkehrsunfallflucht in Schwalbach

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Gewerbe - Hofheim Diedenbergen, Hochheimer Weg, Sonntag, 25.12.2022

In der Nacht zum 25.12.2022 wurde in ein Gewerbe in Hofheim Diedenbergen eingebrochen. Unbekannte betraten das Grundstück und brachen ein Fenster mit Gewalt auf. Im Gebäude wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Neben technischen Geräten wurde außerdem ein Fahrzeugschlüssel entwendet und das dazugehörige Fahrzeug vom Firmengelände gestohlen. Das Kennzeichen des entwendeten Mercedes Vito lautet MTK-CA 190.

Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises nimmt dazu Hinweise unter der Telefonnummer 06196-2073-0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in Wohnung - Bad Soden am Taunus - Sperberstraße, Samstag, 24.12.2022 um 22:45 Uhr

Am Samstag, den 24.12.2022 gegen 22:45 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Sperberstraße in Bad Soden am Taunus eine Wohnungstür aufzubrechen. Die Täter scheiterten und flüchteten in Richtung Meisenweg. Bei den Tätern soll es sich um drei dunkel gekleidete Personen gehandelt haben. Eine Person trug vermutlich eine weiße Mütze. Eine weitere Täterbeschreibung ist nicht bekannt. Bei dem Versuch wurde die Tür leicht beschädigt.

Hinweise zu den Tätern können der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer 06196-2073-0 gemeldet werden.

3. Fahren unter Alkoholeinfluss - Schwalbach am Taunus, L3014, Sonntag, den 25.12.2022 um 04:16 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:16 Uhr fiel einer aufmerksamen Streife der Polizeistation in Eschborn ein Fahrzeug auf, welches Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug befuhr die Limesspange, als die Streife das Fahrzeug einer Kontrolle unterzog. Die Beamten konnten Alkoholgeruch in der Atemluft der 45-jährigen Fahrerin feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Fahrerin wurde zur Polizeistation nach Eschborn verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sie muss sich nun des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten und der Führerschein wurde sichergestellt.

4. Verkehrsunfallflucht - Schwalbach am Taunus, Spechtstraße, von Freitag, 23.12.2022 um 16:00 Uhr bis Samstag, den 24.12.2022 um 09:15 Uhr

Der graue VW-Golf war zwischen Freitag und Samstag in der Spechtstraße in Schwalbach am Taunus am Straßenrand geparkt. In dieser Zeit beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Vorbeifahren, das Fahrzeug. Anschließend ist der andere Verkehrsteilnehmer unerkannt geflüchtet. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der Regionale Verkehrsdienst hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise möglicher Zeuginnen oder Zeugen nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 06192-2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell