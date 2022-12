PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizei Main-Taunus 24.12.2022

Hofheim (ots)

Eppstein - Einbruch in Café

Am Freitag, 23.12.2022, 23:20 Uhr brach ein unbekannter Täter in das Burg-Café ein. Der Einbrecher hebelte die Eingangstür auf durchsuchte das Café. Aus einer Geldkassette wurde Bargeld entwendet. Im hinteren Bereich des Cafés montierte der Täter einen Wandsafe ab und nahm diesen mit. In dem Safe befand unter anderem ebenfalls sich Bargeld. Der gesamte Schaden beläuft sich auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag. Hinweise bitte an die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 67490, oder jede andere Polizeidienststelle.

Kelkheim Münster - Einbruch in Pizzeria

Am Samstagmorgen, um 03:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Pizzeria in der Industriestraße ein. Die Täter versuchten zunächst die Eingangstür aufzuhebeln, gelangten dann aber über ein Fenster neben dem Eingang in das Objekt. Die Täter durchsuchten die Pizzeria und entwendeten eine Tasche mit unbekanntem Inhalt. Die Einbrecher flüchteten mit einem Lieferfahrzeug der Pizzeria in unbekannte Richtung. Der Schlüssel zu dem Fahrzeug befand sich in der Gaststätte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000.- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 67490, oder jede andere Polizeidienststelle

Hattersheim - Diebstahl

Am Freitag, von 19:00 Uhr bis 19:20 Uhr ereignete sich in Hattersheim ein Diebstahl. Der Geschädigte vergaß beim Verlassen seines Büros eine Tasche mit einem mittleren 5-stelligen Euro-Betrag neben dem Eingang. Als er kurze Zeit später den Umstand bemerkte und zurückkehrte, war die Tasche nicht mehr aufzufinden. Hinweise zu der Person, welche die Tasche mitnahm liegen nicht vor. Bei der Tasche handelt es sich um eine dunkelbraune Umhängetasche der Marke Tom Taylor. Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790, oder jede andere Polizeidienststelle.

Hattersheim - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, 23.11.2022, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr, wurde in Hattersheim, in der Sarceller Straße, ein geparkter schwarzer Suzuki Swift, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. An dem Suzuki entstand ein Sachschaden in Höhe von 250.- Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790, oder jede andere Polizeidienststelle.

Hofheim - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, 23.11.2022, 18:52 Uhr bis 19:52 Uhr, wurde in Hofheim, im Parkhaus des Chinon-Centers, ein geparkter weißer Nissan Juke, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer am Spiegel gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. An dem Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von 150.- Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790, oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell