PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: PKW Scheibe eingeschlagen +++ Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch an einer Schule +++ Schloss aufgebrochen und Fahrrad entwendet +++ Einbruch in Einfamilienhaus

Hofheim (ots)

1. Scheibe eines geparkten PKW eingeschlagen - Sulzbach (Taunus), Schwalbacher Straße, Samstag, 24.12.2022, 16:00 Uhr bis Sonntag, 25.12.2022, 08:20 Uhr

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurde ein schwarzer Mercedes-Benz beschädigt. Auf bisher unbekannter Art und Weise schlugen der oder die Täter die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite ein. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

2. Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch an einer Schule - Eschborn, Dörnweg, Freitag, 23.12.2022, 16:00 Uhr bis Samstag, 24.12.2022, 10:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag betraten Unbekannte das Gelände einer Schule in Eschborn und beschädigten eine Fensterscheibe, indem sie mittels eines unbekannten Gegenstandes versuchten, diese einzuwerfen. Nachdem dies missglückte, ließen sie von der Ausübung weiterer Straftaten ab und entfernten sich von der Örtlichkeit. Zeuginnen und Zeugen der Sachbeschädigung wenden sich bitte an die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

3. Schloss aufgebrochen und Fahrrad entwendet - Hattersheim am Main, Bahnhofsplatz, Dienstag, 20.12.2022, 15:50 Uhr bis Mittwoch, 21.12.2022, 18:50 Uhr

Am Bahnhofsplatz in Hattersheim am Main haben unbekannte Täter ein Fahrrad der Marke "Cube" entwendet. Das Fahrrad war zuvor vom Besitzer mittels eines Schlosses an dem dortigen Fahrradständer gegen Diebstahl gesichert. Der oder die Täter brachen das Schloss auf und entfernten sich mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Einbruch in Einfamilienhaus - Eschborn, Heinrich-Hoffmann-Straße, Sonntag, 25.12.2022, 13:47 Uhr Am ersten Weihnachtsfeiertag verschafften sich unbekannte Täter Zugang in ein Einfamilienhaus. Zuvor entfernten der oder die Täter sämtliche Bewegungsmelder, die rund um das Einfamilienhaus angebracht waren. Anschließend versuchten sie zunächst die Terrassentür aufzuhebeln, nachdem dies jedoch missglückte, schlugen sie die Fensterscheibe ein und konnten so das Tatobjekt betreten. Hierbei wurde Bargeld einer Fremdwährung im Wert von ca. 80,00EUR entwendet. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von 5500,00EUR. Die weiteren Ermittlungen hat die Regionale Kriminalinspektion Main - Taunus übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell