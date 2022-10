Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalismus in Bike-Park Garbeck

Balve (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstag und Montag auf dem Gelände des Bike-Parks in Garbeck Am Pickhammer randaliert. Sie schlugen mit einem harten Gegenstand mehrere Beulen in einen Metallcontainer und brachen aus einer Holzhütte mehrere Bretter heraus. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise auf mögliche Täter liegen bisher nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell