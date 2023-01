POL-LIP: Dörentrup-Spork. Von Straße abgekommen.

Lippe (ots) - Am Freitagmorgen (13.01.2023) fiel die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Barntruper Straße/Braker Straße komplett aus. Ein 63-jähriger Autofahrer, der von der Braker Straße nach links in die Barntruper Straße abbog, kollidierte in seinem Audi mit dem vorfahrtberechtigten Opel eines 26-Jährigen, der auf der Barntruper Straße unterwegs war. Die Fahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten ...

mehr