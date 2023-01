Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Kreispolizeibehörde Lippe. Brand im Klinikum.

Lippe (ots)

Am Sonntagvormittag (15.01.2023) informierte die Leitstelle der Feuerwehr die Polizei über einen Brand im Klinikum in Lemgo. In einem Patientenzimmer auf der Pneumologie-Station war gegen 10:20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei unterstützte die Feuerwehr bei den Evakuierungsmaßnahmen der 23 Menschen in dem Gebäudeteil. Eine 91-jährige Frau konnte nur noch tot aufgefunden werden. Sie starb vermutlich in Folge des Brandes, eine Obduktion ist für den morgigen Tag anberaumt. Weitere Patientinnen und Patienten wurden durch den Brand verletzt. Zwei Personen wurden schwer, 20 leicht verletzt. 20 Personen wurden mit Patiententransporten in Krankenhäuser in Detmold und Schaumburg gebracht.

Das Gebäude mit der Pneumologie-Station hat erheblichen Schaden genommen, die Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen des Brandes auf das Hauptgebäude verhindern.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und ermittelt wegen des Verdachts fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Brandstiftung. Nach jetzigen Ermittlungsstand hat der unsachgemäße Umgang einer Patientin mit offenem Feuer bei gleichzeitiger Nutzung eines Sauerstoffgeräts im Patientenzimmer zum Brand geführt. Die Frau wurde beim Brand ebenfalls verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

