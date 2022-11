POL-IZ: 221101.8 Itzehoe/Heide: Sachstand zum Tötungsdelikt in Heide-Haftbefehl gegen Ehemann erlassen

Wacken (ots) - In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in einen Gasthof in Wacken eingedrungen. Sie entwendeten einen Tresor, den ein Zeuge am Montag entleert wieder auffand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Sonntag, 23.00 Uhr, bis zum Montag, 11.50 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Gebäude in der Hauptstraße. Aus dem Inneren stahlen sie einen Tresor mit ...

mehr