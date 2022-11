Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221101.6 Wacken: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Wacken (ots)

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in einen Gasthof in Wacken eingedrungen. Sie entwendeten einen Tresor, den ein Zeuge am Montag entleert wieder auffand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntag, 23.00 Uhr, bis zum Montag, 11.50 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Gebäude in der Hauptstraße. Aus dem Inneren stahlen sie einen Tresor mit Bargeld. Ob sie weitere Beute machten, war zur Anzeigenaufnahme noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt haben, sollten sich bei der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

