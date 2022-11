POL-IZ: 221101.3 Brunsbüttel: Beherztes Eingreifen rettet möglicherweise Leben

Brunsbüttel (ots) - Am Samstag um 13:25 Uhr kam es im Elbehafen Brunsbüttel zu einer Kollision zwischen einem Seeschiff und der Spundwand des dortigen elbseitigen Anlegers. Während des Anlegemanövers stieß ein Motorschiff mit seinem backbordseitigen Vorschiff mit der Spundwand zusammen. Hierbei entstand sowohl am Schiff als auch an der Hafenanlage ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zu einem Wassereinbruch, ...

