Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221101.1 Heide: Frau auf offener Straße erschossen

Heide (ots)

Am Montag um 14:22 Uhr ging eine 37jährige Frau aus Chemnitz mit ihrem 13jährigen Sohn auf dem Gehweg in der Klaus-Groth-Straße. Als neben ihr ein Fahrzeug hielt, stieg der Beifahrer aus und schoss unvermittelt auf die Passantin. Anschließend ließ sich der Schütze zur Polizei fahren und stellte sich. Es handelt sich um den 54jährigen Ehemann und Vater des 13jährigen. Die Ehepartner lebten aktuell in Trennung. Die Frau wurde in das WKK Heide verbracht, wo sie an den Folgen ihrer schweren Verletzung verstarb. Der Sohn erlitt einen Schock und wurde ebenfalls im WKK Heide behandelt. Der Fahrer des Schützen konnte durch Polizeibeamte gestellt werden. Zu Hintergründen und weitergehenden Informationen können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell