POL-IZ: 221028.6 Helgoland: Abschlussmeldung - Bombe entschärft

Kellinghusen (ots) - Am Donnerstagvormittag hat ein Unbekannter in einem Supermarkt in Kellinghusen eine Kundin bestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können. Gegen 11.40 Uhr hielt sich eine Frau bei Aldi An der Stör auf. Nachdem sie aus einem Regal Waren genommen hatte, musste sie feststellen, dass ihr Portemonnaie verschwunden war. Zuvor befand es sich in der verschlossenen ...

mehr