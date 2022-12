POL-MI: Beleuchtungskontrollen am Schulzentrum

Bad Oeynhausen (ots) - Am späten Donnerstagabend meldete ein Security-Mitarbeiter des Werre Parks der Polizei, dass er bei einem Kontrollgang mehrere Personen auf dem Dach des Einkaufscenters bemerkt habe. Auch auf einem zugehörigen Zugang würden sich Personen befinden, so der Melder. Wenig später traf eine Streifenwagenbesatzung in der Mindener Straße ein. Dort trafen die Beamten auf den Sicherheitsangestellten ...

mehr