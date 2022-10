POL-FR: Lkr. Emmendingen - Rheinhausen: Streit eskaliert - Frau durch Messer schwer verletzt

Freiburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (25.10.2022), brachen unbekannte Täter in der Kronenstraße in Denzlingen in die dortige Tankstelle ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Täter Fensterscheiben zum Verkaufsraum ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Hierbei entstand ein erheblicher Sachschaden. Über mögliches Diebesgut ...

