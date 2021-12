Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung nach Streitigkeit

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht zum 19.12.2021 mussten die Polizeinspektion Linz/Rhein, sowie die Rettungswache Linz/Rhein zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Linzer Marktplatz ausrücken. Hier waren ein 28-jähriger Rheinbrohler und ein 23-Jähriger zunächst in einen verbalen Streit geraten, in dessen Verlauf der 23-Jährige seinen Kontrahenten zu Boden schubste, wobei sich dieser nicht unerheblich verletzte.

Ausschlaggebend für die Streitigkeit könnte die starke Alkoholisierung beider Beteiligten gewesen sein. Dem 23-jährigen Angreifer musste ein Platzverweis ausgesprochen werden; der Verletzte musste in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht werden. Durch eine unbeteiligte Zeugin wurden Videoaufnahmen der Auseinandersetzung gefertigt, welche vermutlich eine baldige Aufklärung des Sachverhalts versprechen.

