Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hoher Sachschaden nach Wohnungseinbruch

Weilerbach (ots)

Bisher unbekannte Diebe drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Wohnung in der Eichendorffstraße ein.

Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und entwendeten Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Die betroffene Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner oder andere Personen, die im relevanten Zeitraum verdächtiges Wahrgenommen haben, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst in Kaiserlautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 oder per Email an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de.|re

