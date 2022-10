Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Denzlingen: Einbruch in Tankstelle - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (25.10.2022), brachen unbekannte Täter in der Kronenstraße in Denzlingen in die dortige Tankstelle ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Täter Fensterscheiben zum Verkaufsraum ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes.

Hierbei entstand ein erheblicher Sachschaden. Über mögliches Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Der Polizeiposten Denzlingen hat die Ermittlungen (Tel.: 07666/ 9383 - 0) aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Waldkirch rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07681/4074-0 entgegen.

