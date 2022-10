Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Beim Verlassen der Autobahn kam am Dienstag, 25.10.2022, gegen 14.50 Uhr, ein 22-jähriger Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der Motorradfahrer wurde über die Schutzplanke geworfen und kam an einer steil abfallenden Böschung zum Liegen. Das Motorrad verkeilte sich in der Schutzplanke. Der 22-Jährige befuhr die Autobahn A 98 von Rheinfelden kommend und wollte diese an der Anschlussstelle Lörrach-Ost verlassen. Vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit kam er in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen, die Auffahrspur auf die Autobahn und prallte nach einer Strecke von über 30 Metern gegen die Schutzplanke. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Anschlussstelle gesperrt.

