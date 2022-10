Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Eine 45-jährige Radfahrerin sowie eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin befuhren am Dienstag, 25.10.2022, gegen 12.05 Uhr, hintereinander die Kirchstraße in Richtung Basler Straße. In dem Moment, als die 45-jährige Radfahrerin nach links zu den Fahrradabstellplätzen fuhr, überholte die 58-jährige Pedelec-Fahrerin die 45-Jährige. Beide stießen seitlich zusammen und stürzten. Beide wurden leicht verletzt. Zwecks weiterer Untersuchung brachte der Rettungsdienst die 58-Jährige in ein Krankenhaus.

