Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Viele Fahrradfahrende ohne Licht unterwegs

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.10.2022, in den Abendstunden, hat die Polizei im Stadtgebiet von Bad Säckingen den Fahrradverkehr überwacht. 16 Radfahrende wurden beanstandet, überwiegend, weil sie kein Licht anhatten. Während die einen ihr Fahrrad schieben mussten, genügte es bei anderen, einfach das betriebsbereite Licht am Fahrrad einzuschalten. Auch ein E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz ging bei den Kontrollen ins Netz.

Die Polizei wird im Rahmen der Fahrradkonzeption in den kommenden Wochen im gesamten Präsidiumsbereich weitere Kontrollen durchführen, um Unfallursachen zu bekämpfen und die Verkehrssicherheit im Radverkehr zu verbessern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell