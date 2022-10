Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Autofahrerin touchiert Radfahrer und fährt weiter - Fahrradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 25.10.2022, hat eine Autofahrerin einen Radfahrer in Bad Säckingen touchiert und ist anschließend weitergefahren. Kurz vor 14:30 Uhr war es an der Kreuzung B 34/Bergseestraße zur Kollision zwischen der 74 Jahre alten Autofahrerin und dem 60-jährigen Fahrradfahrer gekommen. Während die Autofahrerin dort rechts abbog, fuhr der Radfahrer parallel auf dem dortigen Radweg geradeaus über die Kreuzung. Dabei berührte das Auto den Radfahrer, der stürzte. Dabei zog sich dieser leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt wurden. Die Autofahrerin fuhr weiter, konnte aber im Rahmen der Fahndung auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes angetroffen werden, da Zeugen sich das Kennzeichen gemerkt hatten. Die Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

