POL-FR: Bad Säckingen: Jugendlicher verletzt sich bei Sturz mit Leichtkraftrad leicht

Freiburg (ots)

Ein Jugendlicher hat sich beim Sturz mit einem 125er Motorrad am Dienstagmorgen, 25.10.2022, auf der L 152 am Ortseingang von Bad Säckingen leicht verletzt. Gegen 08:45 Uhr war der bergabfahrende 17-jährige auf der nassen Straße zu Fall gekommen und über die Gegenfahrbahn gegen eine Leitplanke gerutscht. Dabei zog er sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Vorsorglich wurde er in einem Krankenhaus untersucht, nachdem er an der Unfallstelle von einem Notarzt und der Besatzung eines Rettungswagens versorgt worden war. Das Leichtkraftrad und die Leitplanke wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 2500 Euro. Die ebenfalls im Einsatz befindliche Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

