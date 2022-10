Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto und Fahrrad kollidieren - Fahrradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 25.10.2022, gegen 14:40 Uhr, sind in WT-Tiengen ein Auto und ein Fahrrad kollidiert. Der 58-jährige Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht. Ein 20 Jahre alter Autofahrer war aus dem Spitalweg in die Berghausstraße eingefahren und dabei mit dem dort talwärts fahrenden Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der Fahrradfahrer war auf dem linksseitigen Fußgängerbereich unterwegs. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Pkw liegt bei rund 2000 Euro, der am Pedelec des Radlers bei ca. 100 Euro.

