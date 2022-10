Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an PKW in Hinterzarten

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten]

Am Montag, 24.10.2022 im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 21.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen auf einem Hotelparkplatz abgestellten Pkw in Hinterzarten. Die bislang unbekannte Person verkratze die gesamte linke Fahrzeugseite. Derselbe Vorfall am selben Pkw ereignete sich bereits am 20.10.2022.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

