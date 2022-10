Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf Kundenparkplatz in der Schildgasse - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 24.10.2022, in dem kurzen Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Schildgasse ein schwarzer Audi A 3 beschädigt. Der Audi stand in der zweiten Parkreihe zum Parkhaus hin. Vermutlich streifte ein Unbekannter beim Einparken mit seinem Fahrzeug den Audi. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

