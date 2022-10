Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfall vor Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Müllheim (ots)

Am 24.10.2022, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich am Kreisverkehr Schwarzwaldstraße / Goethestraße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein PKW von der Fahrbahn abkam. Der PKW fuhr auf der Schwarzwaldstraße von Westen kommend auf den Kreisverkehr zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand querte an der Fußgängerfurt unmittelbar vor dem Kreisverkehr ein von rechts kommendes Kind die Fahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der PKW nach links aus und kollidierte mit einem auf dem Fahrbahnteiler stehenden Verkehrszeichen. Verletzt wurde niemand, das Kind setzte seinen Fußweg fort.

Gesucht werden sowohl das genannte Kind als auch Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/FH

