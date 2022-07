Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar - Empfingen, A 81, Lkr. Rottweil) Unfall auf der Autobahn fordert zwei leicht verletzte Personen

Sulz am Neckar - Empfingen, A 81, Lkr. Rottweil (ots)

Ein Auffahrunfall auf der Bundesautobahn A 81 hat am späten Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, zwischen den Autobahnanschlussstellen Sulz am Neckar und Empfingen zwei leicht verletzte Personen gefordert. Aus bislang nicht bekannter Ursache fuhr eine 22-Jährige mit einem Nissan Note während der Fahrt Richtung Stuttgart auf einen vorausfahrenden VW Golf auf. Bei dem Unfall wurden die 22-Jährige und der 21-jährige Golf-Fahrer leicht verletzt und mussten mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in umliegende Kliniken gebracht werden. An den beteiligten Autos entstand bei dem Unfall rund 8.000 Euro Schaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss der Unfallaufnahme um den Abtransport der beiden Wagen.

