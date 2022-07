Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Junge Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt (09.07.2022)

Singen (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, ist es auf der Feldbergstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine junge Radfahrerin leicht verletzte und ein Blechschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden ist. Eine 10-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Feldberger Straße von Anwesen 31 in Richtung Hausnummer 27 unterwegs. Ein 86-Jähriger Fahrer eines Opel Corsa fuhr auf der Feldbergstraße in entgegengesetzte Richtung und wollte nach links auf den Hof des Anwesens Feldbergstraße 31 abbiegen. Hierbei prallte der Mann mit dem 10-jährigen Mädchen zusammen. Das Kind verletzte sich leicht und wurde von ihrer Mutter in eine Klinik gebracht.

