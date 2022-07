Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung an der Wessenberg-Schule (08./09.07.2022)

Singen (ots)

Zwei Fenster haben unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 9 Uhr, bis Samstag, 19 Uhr, an der Wessenberg-Schule auf der Freiburger Straße beschädigt. Die Unbekannten stießen gegen die Halterung eines Fensters, so dass dieses 3 Meter in die Tiefe fiel. Ein weiteres hing noch an einer Befestigung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell