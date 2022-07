Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lindenhof) Zimmerbrand einer Erdgeschosswohnung geht dank aufmerksamen Wohnungsnachbarn glimpflich aus

Oberndorf am Neckar, Lindenhof, Lkr. Rottweil (ots)

Ein Zimmerbrand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ist am Sonntagabend in der Thierviller Straße auf dem "Lindenhof" dank aufmerksamer Wohnungsnachbarn für einen Bewohner glimpflich ausgegangen. Gegen 22.15 Uhr hörten Hausbewohner aus dem ersten Obergeschoss des Hauses und deren momentan anwesenden Gäste den Alarmton eines Rauchmelders aus der Erdgeschosswohnung. Bei der Nachschau entdeckten die durch den Melder Alarmierten Rauch aus einem Zimmer der Erdgeschosswohnung aufsteigen und hinter dem dortigen Zimmerfenster eine Person am Boden liegen. Neben der Verständigung der Feuerwehr schlugen die Wohnungsnachbarn gedankenschnell von außen das Zimmerfenster ein und retten den am Boden liegenden 30-Jährigen unverletzt aus dem bereits in Brand geratenen und verrauchten Zimmer der Erdgeschosswohnung. Der Gerettete ist an den Rollstuhl gefesselt und hätte sich selbst nicht aus der gefährlichen Lage befreien können.

Wie die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben, war der gehandicapte 30-Jährige in der zusammen mit der Mutter bewohnten Erdgeschosswohnung an diesem Abend vorübergehend alleine und lag schon im Bett. Als der Mann nach etwas greifen wollte, rutschte er aus dem Bett auf den Boden. Als er sich an einem Regal wieder hochziehen wollte und hierzu nach einem vorhandenen Holzregal griff, fielen Regalbretter und ein darauf befindliches und brennendes Teelicht vom Regal auf das Bett. Durch die brennende Kerze wurde das Bettzeug in Brand gesetzt. Aufsteigender Rauch löste daraufhin den Brandmelder aus.

Die mit sieben Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften zusammen mit DRK-Rettungskräften anrückende Feuerwehr brachte den Zimmerbrand schließlich unter Kontrolle. Allerdings war das Zimmer durch den eingetretenen Brandschaden nicht mehr bewohnbar. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der 30-Jährige und seine Mutter kamen vorübergehend bei einem Verwandten unter. Der durch den Brand entstandene Sachschaden an dem Zimmer steht noch nicht fest.

