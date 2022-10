Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Auto gegen Lkw - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.10.2022, gegen 16:50 Uhr, ist auf der B 500 zwischen Häusern und dem Schluchsee ein Auto mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Zwei Personen wurden verletzt, eine schwer. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war ein 74 Jahre alte Autofahrer auf einer kurzen geraden Strecke auf den Gegenfahrstreifen geraten. Der entgegenkommende 52 Jahre alte Fahrer eines Lkw-Zuges wich noch aus. Dennoch touchierte das Auto den Lkw linksseitig. Im Auto verletzte sich die 72 Jahre alte Beifahrerin schwer. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Am Lkw und Anhänger wurde ein Sachschaden von rund 10000 Euro verursacht. Beide beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei und eine Fachfirma reinigten die Straße.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell