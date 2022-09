Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen - Wer kann Hinweise geben?

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Zigarettenautomat in der Carl-Benz-Straße aufgebrochen und daraus Zigaretten und Bargeld entwendet. Vermutlich nach Mitternacht brach der unbekannte Täter den Automaten nahe einer Bushaltestelle brachial auf und griff anschließend nach der Beute. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren am Ort des Geschehens gesichert. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06222 57090 an die Beamten zu wenden.

