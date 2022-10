Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Auto kommt von Straße ab - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.10.2022, gegen 11:00 Uhr, ist ein Autofahrer auf der L 157 zwischen Ühlingen und Riedersteg von der Straße abgekommen. Wohl durch das Anzünden einer Zigarette abgelenkt, war der 24-jährige in einer Kurve über einen Feldweg in eine Wiese gefahren. Dort drehte sich das Auto mehrfach, bis es unbeschädigt zum Stillstand kam. Der Fahrer verletzte sich leicht am Bein. Mit dem Rettungswagen kam er zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

